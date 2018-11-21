Справа Савченко: суд переніс розгляд заяви про відсторонення Луценка

Суд задовольнив прохання адвоката Савченко про перенесення розгляду клопотання щодо відсторонення Генпрокурора Юрія Луценко від справи Надії Савченко через те, що нардепа не доставили до суду.

"У зв’язку з вимогою адвоката про обов’язкову присутність Надії Савченко оголошую перенесення розгляду цієї заяви", - повідомив суддя Євген Сидоров.

Так, суд призначив розгляд заяви про відвід Генпрокурора від справи Савченко на 4 грудня на 15:00.

Сам Юрій Луценко на засідання не з’явився. Генеральний прокурор є процесуальним керівником у кримінальному провадженні проти Савченко-Рубана. Замість нього були присутні прокурори військової прокуратури. Також на засідані був присутній адвокат Савченко.

Адвокат Савченко Андрій Левковець вважає, що у цьому провадженні мають бути присутні всі учасники, які безпосередньо мають стосунок до справи.

Прокурор Олександр Клименко повідомив, що участь Луценка у розгляді заяви не є необхідною.

"Луценко Юрій Віталійович входить до складу групи прокурорів у цьому кримінальному провадженні. Він повідомлений про дане судове засідання старшою групою прокурорів. З'явитися і давати пояснення - це його право, враховуючи те, що на даний час він не з’явився, ми вважаємо, що він не бажає реалізовувати це право", - повідомив прокурор.

Як повідомляв УНН, Київський апеляційний суд залишив без змін рішення суду про продовження строку тримання під вартою народного депутата України Надії Савченко до 23 грудня.

Верховна Рада 22 березня позбавила Савченко депутатської недоторканності та надала дозвіл на її затримання й арешт. Того ж дня слідчим ГСУ СБ України Савченко було затримано у ВР.

За даними ГПУ, їй повідомили про підозру у злочинах, передбачених ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, ч.1 ст.258-3, ч.2 ст.28 ч.1 ст.263 КК України.