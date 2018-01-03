Дело Саакашвили: под Апелляционный суд Киева стянули Нацгвардию

По словам корреспондента, причиной усиления правопорядка под Апелляционным судом Киева стало то, что в 11.00 здесь должно начаться судебное заседание по жалобе прокуратуры на отказ предыдущей судебной инстанции отправить экс-президента Грузии Саакашвили под домашний арест.

Как сообщает корреспондент на месте дежурит несколько автобусов с бойцами Нацгвардии.

Напомним, 11 декабря Печерский районный суд Киева отпустил экс-президента Грузии Саакашвили на время расследования, при этом не выбрав ему меры пресечения.

В свою очередь, 15 декабря Генеральная прокуратура Украины подала жалобу в Апелляционный суд Киева на отказ предыдущей судебной инстанции отправить экс-президента Грузии под домашний арест.