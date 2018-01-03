Справа Саакашвілі: під Апеляційний суд Києва стягнули Нацгвардію
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Під будівлю Апеляційного суду Києва стягнули кілька автобусів з бійцями Національної гвардії України, передає кореспондент УНН.
За словами кореспондента, причиною посилення правопорядку під Апеляційним судом Києва стало те, що о 11.00 тут має початися судове засідання за скаргою прокуратури на відмову попередньої судової інстанції відправити екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі під домашній арешт.
Як повідомляє кореспондент на місці чергує кілька автобусів з бійцями Нацгвардії.
Нагадаємо, 11 грудня Печерський районний суд Києва відпустив екс-президента Грузії Саакашвілі на час розслідування, при цьому не обравши йому запобіжного заходу.
У свою чергу, 15 грудня Генеральна прокуратура України подала скаргу в Апеляційний суд Києва на відмову попередньої судової інстанції відправити екс-президента Грузії під домашній арешт.