Дело "Роттердам+": фигуранты, которые находятся заграницей, вызваны на допрос
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Один из фигурантов дела о введении формулы "Роттердам+" был задержан. Другие фигуранты сейчас находятся за границей, но им объявлено о подозрении. Об этом заявил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий во время пресс конференции, передает корреспондент УНН.
"По другим фигурантам, которые пока не задержаны из-за того, что находятся за пределами Украины, по ним начато уголовный процесс. То есть им объявлено о подозрении и они вызваны к детективам на вторник-среду, там разные даты. И в случае их неявки будут использоваться меры по их розыску", - сказал Холодницкий.
Напомним, в четверг, 8 августа, под процессуальным руководством прокуроров САП детективами НАБУ сообщено о подозрении 6 лицам, среди которых бывшие председатель и член НКРЭКУ, злоупотребление которых нанесли более 18 млрд 868 млн гривен убытков.
Как сообщал УНН, прокуратура будет просить в суде для директора ГП "Оператор рынка" избрание меры пресечения в виде содержания под стражей.