Справа "Роттердам+": фігурантів, які перебувають за кордоном, викликано на допит

"По інших фігурантах, які наразі не затримані через те, що перебувають за межами України, щодо них розпочато кримінальний процес. Тобто їм оголошено про підозру та викликано до детективів на вівторок-середу, там різні дати. І у випадку їхньої неявки будуть вживатися заходи для їхнього розшуку", - сказав Холодницький.

Нагадаємо, у четвер, 8 серпня, за процесуального керівництва прокурорів САП детективами НАБУ повідомлено про підозру 6 особам, серед яких колишні голова та член НКРЕКП, зловживання яких завдали понад 18 млрд 868 млн гривень збитків.

Як повідомляв УНН, прокуратура проситиме в суді для директора ДП "Оператор ринку" обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.