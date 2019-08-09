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Справа "Роттердам+": фігурантів, які перебувають за кордоном, викликано на допит

Справа "Роттердам+": фігурантів, які перебувають за кордоном, викликано на допит

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 серпня. УНН. Одного з фігурантів справи щодо запровадження формули "Роттердам+" було затримано. Інші фігуранти наразі перебувають за кордоном, але їм оголошено про підозру. Про це заявив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький під час пресконференції, передає кореспондент УНН.

"По інших фігурантах, які наразі не затримані через те, що перебувають за межами України, щодо них розпочато кримінальний процес. Тобто їм оголошено про підозру та викликано до детективів на вівторок-середу, там різні дати. І у випадку їхньої неявки будуть вживатися заходи для їхнього розшуку", - сказав Холодницький.

Нагадаємо, у четвер, 8 серпня, за процесуального керівництва прокурорів САП детективами НАБУ повідомлено про підозру 6 особам, серед яких колишні голова та член НКРЕКП, зловживання яких завдали понад 18 млрд 868 млн гривень збитків.

Як повідомляв УНН, прокуратура проситиме в суді для директора ДП "Оператор ринку" обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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