Дело рейдерства недвижимости: в судах и у судей провели обыски
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. В деле о схеме завладения недвижимостью, в которой задержали семь человек, 17 августа по месту работы и жительства фигурантов, а также в судах и по месту жительства нескольких судей, проведено 30 одновременных обысков. Сейчас задержанным подготовлено сообщение о подозрении. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.
Согласно материалам следствия, в течение 2017-2019 годов участники преступной группы с использованием поддельных документов и электронных ключей доступа в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество завладели земельными участками, жилыми и нежилыми помещениями на общую сумму около 1,5 млрд грн.
"С целью сокрытия противоправного происхождения этого имущества участники преступной организации путем подачи исковых заявлений с использованием заведомо поддельных документов (договоров займа и т.п.), при содействии судей судебных органов Донецкой и Херсонской областей получали положительные решения по гражданским делам, на основании которых осуществляли регистрационные действия в отношении недвижимого имущества", - сообщили в прокуратуре.
В результате таких действий права собственности на десятки объектов недвижимости переходили к другим фиктивным владельцам, указали в ведомстве.
"17.08.19 в рамках производства по месту работы и жительства фигурантов, а также в судах и по месту жительства нескольких судей, проведено 30 одновременных обысков. Следственные действия проводятся на территории Киева, Киевской области и города Херсон с привлечением около 90 человек личного состава", - отметили в прокуратуре.
Во время обысков у фигурантов, как сообщается, изъято поддельные документы, штампы, печати предприятий и денежные средства и другие вещественные доказательства.
В прокуратуре отметили, что уже задержаны семь человек. "В настоящее время задержанным подготовлено уведомление о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 366, ч . 2 ст. 364 УК Украины с установленными убытками государству и территориальной общине города Киева в размере 121 млн грн, физическому лицу в размере 21 млн грн", - рассказали в прокуратуре.
Напомним, ранее Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что семь человек задержали по делу о схеме завладения недвижимостью.