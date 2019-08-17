Дело рейдерства недвижимости: в судах и у судей провели обыски

КИЕВ. 17 августа. УНН. В деле о схеме завладения недвижимостью, в которой задержали семь человек, 17 августа по месту работы и жительства фигурантов, а также в судах и по месту жительства нескольких судей, проведено 30 одновременных обысков. Сейчас задержанным подготовлено сообщение о подозрении. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.