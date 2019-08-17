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Луценко: сімох людей затримали у справі про схему заволодіння нерухомістю

Луценко: сімох людей затримали у справі про схему заволодіння нерухомістю

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. Сімох людей затримали під час спецоперації у межах розслідування справи про схему заволодіння нерухомістю. Серед затриманих - адвокати і та колишній керівник органів юстиції міста Києва. Про це повідомив Генпрокурор Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Система "чорних" реєстраторів - одне з 5 найбільших джерел корупції в Україні... Сьогодні після тривалого документування прокуратура Києва і СБУ проводять спільну спецоперацію по затриманню злочинної групи, члени якої організували схему заволодіння нерухомим майном, що перебувало у державній, комунальній та приватній власності, чим спричинено збитки у 1,5 млрд грн. Загалом за результатами спецоперації 7 осіб (серед яких 3 організаторів та 4 виконавців) затримані у порядку ст. 208 КПК України. Серед затриманих двоє адвокатів та колишній керівник органів юстиції міста Києва", - повідомив Луценко.

З його слів, вилучені документи дозволяють в подальшому опрацювати і роль суддів у прийнятті потрібних рейдерам рішень.

Нагадаємо, у Києві рейдери намагалися захопити спорткомплекс.

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