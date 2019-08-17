Справа рейдерства нерухомості: у судах та суддів провели обшуки

КИЇВ. 17 серпня. УНН. У справі про схему заволодіння нерухомістю, у якій затримали сімох людей, 17 серпня за місцем роботи та проживання фігурантів, а також у судах та за місцем мешкання кількох суддів, проведено 30 одночасних обшуків. Наразі затриманим підготовлено повідомлення про підозру. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.