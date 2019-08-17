Справа рейдерства нерухомості: у судах та суддів провели обшуки

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. У справі про схему заволодіння нерухомістю, у якій затримали сімох людей, 17 серпня за місцем роботи та проживання фігурантів, а також у судах та за місцем мешкання кількох суддів, проведено 30 одночасних обшуків. Наразі затриманим підготовлено повідомлення про підозру. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

Згідно з матеріалами слідства, упродовж 2017-2019 років учасники злочинної групи з використанням підроблених документів та електронних ключів доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно заволоділи земельними ділянками, житловими і нежитловими приміщеннями на загальну суму близько 1,5 млрд грн.

"З метою приховання протиправного походження цього майна учасники злочинної організації шляхом подання позовних заяв з використанням завідомо підроблених документів (договорів позики тощо), за сприяння суддів судових органів Донецької та Херсонської областей отримували позитивні рішення у цивільних справах, на підставі яких здійснювали реєстраційні дії відносно нерухомого майна", - повідомили у прокуратурі.

Внаслідок таких дій права власності на десятки об’єктів нерухомості переходили до інших фіктивних власників, вказали у відомстві.

"17.08.19 в межах провадження за місцем роботи та проживання фігурантів, а також у судах та за місцем мешкання кількох суддів, проведено 30 одночасних обшуків. Слідчі дії проводяться на території Києва, Київської області та міста Херсон із залученням близько 90 осіб особового складу", - зазначили у прокуратурі.

Під час обшуків у фігурантів, як повідомляється, вилучено підроблені документи, штампи, печатки підприємств та грошові кошти та інші речові докази.

У прокуратурі вказали, що вже затримано сімох людей. "На даний час затриманим підготовлено повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України зі встановленими збитками державі та територіальній громаді міста Києва у розмірі 121 млн грн, фізичній особі у розмірі 21 млн грн", - розповіли у прокуратурі.

Нагадаємо, раніше Генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що сімох людей затримали у справі про схему заволодіння нерухомістю.

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