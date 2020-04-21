Дело о завладении имуществом "Нафтогаза": ВАКС отказал в отмене ареста имущества юрлица

Сообщается, что представитель юридического лица, в отношении которого осуществляется уголовное производство, обратился с ходатайством об отмене ареста имущества — денежных средств на счетах, которые были арестованы до передачи дела в суд. Он просил отменить арест в части запрета распоряжения и осуществления платежей по выплате заработной платы и платежей в государственный и местный бюджеты (налогов). Прокурор не возражал против его снятия.

“Применив двухсложный тест, предусмотренный УПК Украины для рассмотрения вопросов отмены ареста имущества, суд отказал в отмене ареста имущества юридического лица, в отношении которого осуществляется производство. К такому выводу суд пришел, убедившись в отсутствии соответствующих оснований, а именно убедился в обоснованности наложенного ареста и в том , что на время рассмотрения ходатайства не отпала потребность для его применения”, — говорится в сообщении.

Напомним, речь идет о деле о завладении более 300 млн куб. м природного газа НАК “Нафтогаз Украины” относительно 4 человек, среди которых директор ООО “Энергия — Новояворовск”, технический директор ООО “Энергия-Новый Раздел”, финансовый директор двух вышеуказанных предприятий, а также организатор схемы — советник директора ООО “Энергия”.

Как сообщалось, в июле 2018 года на основании постановлений Соломенского районного суда города Киева АРМА было передано арестованы целостные имущественные комплексы “Новороздольская ТЭЦ” и “Новояворовская ТЭЦ” для осуществления мероприятий по управлению.

Наложение ареста на имущество двух ТЭЦ инициировано детективами НАБУ в рамках расследования уголовного производства по факту завладения более 300 млн куб. м природного газа НАК “Нафтогаз Украины”.

В январе 2018 года детективы НАБУ задержали и сообщили о подозрении 5 лицам: 4 должностным лицам компании-владелицы ТЭЦ — ООО “Энергия-Новый Раздел” и ООО “Энергия — Новояворовск”, и физической лицу- “куратору” схемы, которая является приближенной к народным депутатов. Конечные бенефициары “Энергия — Новый Раздел” и “Энергия — Новояворовск” — братья Дубневичи.