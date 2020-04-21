Справа про заволодіння майном "Нафтогазу": ВАКС відмовив у скасуванні арешту майна юрособи

КИЇВ. 21 квітня УНН. Вищий антикорупційний суд відмовив у скасуванні арешту майна юрособи, яка фігурує у справі про заволодіння майном “Нафтогазу” обсягом близько 1,5 млрд.грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.