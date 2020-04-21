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Справа про заволодіння майном "Нафтогазу": ВАКС відмовив у скасуванні арешту майна юрособи

Справа про заволодіння майном "Нафтогазу": ВАКС відмовив у скасуванні арешту майна юрособи

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 квітня УНН. Вищий антикорупційний суд відмовив у скасуванні арешту майна юрособи, яка фігурує у справі про заволодіння майном “Нафтогазу” обсягом близько 1,5 млрд.грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.

Повідомляється, що представник юридичної особи, щодо якої здійснюється кримінальне провадження, звернувся із клопотанням про скасування арешту майна — коштів на рахунках, що були арештовані до передачі справи до суду. Він просив скасувати арешт у частині заборони розпорядження та здійснення платежів із виплати заробітної плати та платежів до державного та місцевого бюджетів (податків). Прокурор не заперечував проти його зняття.

"Застосувавши двоскладовий тест, передбачений КПК України для розгляду питань скасування арешту майна, суд відмовив у скасуванні арешту майна юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Такого висновку суд дійшов, пересвідчившись у відсутності відповідних підстав, а саме переконався у обгрунтованості накладеного арешту та у тому, що на час розгляду клопотання не відпала потреба для його застосування“,- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, йдеться про справу щодо заволодіння понад 300 млн куб. м природного газу НАК “Нафтогаз України” стосовно 4 осіб, серед яких директор ТзОВ “Енергія — Новояворівськ”, технічний директор ТзоВ “Енергія-Новий Розділ”, фінансовий директор двох вищевказаних підприємств, а також організатор схеми — радник директора ТзОВ “Енергія”.

Як повідомлялося, у липні 2018 року на підставі ухвал Солом’янського районного суду міста Києва АРМА було передано арештовані цілісні майнові комплекси “Новороздольска ТЕЦ” та “Новояворівська ТЕЦ” для здійснення заходів з управління.

Накладення арешту на майно двох ТЕЦ ініційовано детективами НАБУ в межах розслідування кримінального провадження за фактом заволодіння понад 300 млн куб. м природного газу НАК “Нафтогаз України”.

У січні 2018 року детективи НАБУ затримали та повідомили про підозру 5 особам: 4 посадовцям компанії-власниці ТЕЦ — ТзоВ “Енергія-Новий Розділ” та ТзОВ “Енергія — Новояворівськ”, та фізичній особі-“куратору” схеми, яка є наближеною до народних депутатів. Кінцеві бенефіціари “Енергія — Новий Розділ” та “Енергія — Новояворівськ” — брати Дубневичі.

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