Дело ПриватБанка: суд оставил без изменений меру пресечения Яценко
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога бывшему первому заместителю главы правления ПриватБанка Владимиру Яценко, которого подозревают в деле о растрате 136,89 млн грн, передает корреспондент УНН.
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"Апелляционные жалобы защитников подозреваемого Яценко на решение ВАКС... о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Яценко оставить без удовлетворения. Постановление Высшего антикоррупционного суда от 25 февраля 2021 года оставить без изменений", - сказала судья.
Детали
Также суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы стороны защиты о признании незаконным задержания Яценко.
Что было ранее
Высший антикоррупционный суд на 60 дней отправил под стражу с возможностью внесения залога в размере 52 млн 210 тыс. грн бывшего первого заместителя главы правления ПриватБанка Владимира Яценко.
Затем за Яценко внесли залог.
Контекст
Детективы НАБУ 22 февраля сообщили, что в международном аэропорту "Борисполь" экстренно посадили самолет с экс-первым замглавы правления ПриватБанка Яценко, когда он пытался бежать.
Ему и еще двум бывшим топ-менеджерам ПриватБанка сообщили о подозрении в растрате более 136,89 млн грн.