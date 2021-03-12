Справа ПриватБанку: суд залишив без змін запобіжний захід Яценку
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави експершому заступнику голови правління ПриватБанку Володимиру Яценку, якого підозрюють у справі про розтрату 136,89 млн грн, передає кореспондент УНН.
Цитата:
“Апеляційні скарги захисників підозрюваного Яценка на ухвалу ВАКС... про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно Яценка залишити без задоволення. Ухвалу Вищого антикорупційного суду від 25 лютого 2021 року залишити без змін”, — сказала суддя.
Деталі
Також суд відмовив у задоволенні апеляційної скарги сторони захисту щодо визнання незаконним затримання Яценка.
Що було раніше
Вищий антикорупційний суд на 60 днів відправив під варту з можливістю внесення застави у розмірі 52 млн. 210 тис. грн. експершого заступника голови правління ПриватБанку Володимира Яценка.
Потім за Яценка внесли заставу.
Контекст
Детективи НАБУ 22 лютого повідомили, що в міжнародному аеропорту “Бориспіль” екстрено посадили літак з ексзаступником голови правління ПриватБанку Яценка, коли він намагався втекти.
Йому і ще двом колишнім топ-менеджерам ПриватБанку повідомили про підозру у розтраті понад 136,89 млн грн.