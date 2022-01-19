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Дело Порошенко: Венедиктова считает, что суд серьезно отнесся к материалам прокуратуры и дал личное обязательство

Дело Порошенко: Венедиктова считает, что суд серьезно отнесся к материалам прокуратуры и дал личное обязательство

Киев • УНН

 • 15215 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова считает, что суд “серьезно” отнесся к материалам прокуратуры, и дал личное обязательство в “угольном” деле пятого президента Украины Петра Порошенко. Об этом она заявила в своем видеообращении, пишет УНН.

Цитата

“Что означает сегодняшнее решении суда об избрании меры пресечения народному депутату, пятому президенту Украины? Оно означает, что суд подтвердил законность и обоснованность этого подозрения, порядок его сообщения, а также наличие рисков, для предотвращения которым, прокуратура шла с избранием меры пресечения”, - отметила Венедиктова.

Детали

По ее словам, у следствия "были веские основания не затягивать с уведомлением о подозрении”. Она добавила, что ”наличие доказательств убедило прокуроров в необходимости такого сообщения".

Генеральный прокурор также заявила, что мера пресечения Порошенко, который был избран в пределах угольной дела, будет обжалована.

Добавим

В ГБР заявили, что сторона обвинения имеет все основания для обжалования решения суда о мере пресечения пятому президенту Украины Петру Порошенко.

Сегодня Печерский райсуд Киева отпустил пятого президента Украины, нардепа Петра Порошенко под личное обязательство и обязал в частности, сдать паспорта для выезда за границу.

Также суд отпустил Порошенко под личное обязательство.

Офис Генерального прокурора просил применить к пятому президенту Украины, нардепу Петру Порошенко меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 1 млрд грн.

Контекст

Порошенко сообщено о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций в уголовном производстве относительно преступной схемы поставок угля с временно оккупированных территорий и содействие террористическим организациям "Л/ДНР". Пятого президента Украины вызвали 23 декабря в ГБР, однако он находился за границей.

6 января Порошенко сообщил, что 17 января вернется в Украину. 6 января Печерский районный суд Киева наложил арест на все имущество пятого президента Украины Петра Порошенко.

В ГБР указали, что 17 января 2022 года в 11 часов будет рассмотрено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Порошенко. ГБР надеялось, что Порошенко самостоятельно придет на заседание суда в понедельник.

Он прибыл из-за границы, затем - в суд вместе с адвокатами. Судье понадобилось более суток времени для принятия решения в совещательной комнате. Заседание 19 января сопровождалось столкновениями под судом.

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