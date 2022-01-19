Венедіктова заявила, що запобіжний захід Порошенка оскаржать
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова заявила, що запобіжний захід п'ятому президенту, а нині народному депутату Петру Порошенку, який був обраний у межах вугільної справи, буде оскаржено. Про це Венедіктова повідомила на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
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"... ми виходимо з того, що перед законом рівні всі, і, безперечно, знов таки, як і з іншими фігурантами, ми підемо з апеляційним оскарженням запобіжного заходу", - зазначила Венедіктова, коментуючи вугільну справу і запобіжний захід, який було обрано Петру Порошенку.
Раніше
У ДБР заявили, що Сторона обвинувачення має всі підстави для оскарження рішення суду про запобіжний захід п’ятому президенту України Петру Порошенку.
Додамо
Сьогодні Печерський райсуд Києва відпустив п’ятого президента України, нардепа Петра Порошенка під особисте зобов'язання та зобов'язав зокрема, здати паспорти для виїзду за кордон.
Також суд відпустив Порошенка під особисте зобов’язання.
Офіс Генерального прокурора просив застосувати до п’ятого президента України, нардепа Петра Порошенка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 1 млрд грн.
Контекст
Порошенку повідомлено про підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у кримінальному провадженні щодо злочинної схеми постачання вугілля із тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям "Л/ДНР". П’ятого президента України викликали 23 грудня до ДБР, проте він перебував за кордоном.
6 січня Порошенко повідомив, що 17 січня повернеться до України. 6 січня Печерський районний суд Києва наклав арешт на все майно п’ятого президента України Петра Порошенка.
У ДБР вказали, що 17 січня 2022 року об 11 годині буде розглянуто клопотання про обрання запобіжного у вигляді тримання під вартою стосовно Порошенка. ДБР сподівалося, що Порошенко самостійно прийде на засідання суду в понеділок.
Він прибув з-за кордону, потім - до суду разом з адвокатами. Судді знадобилося понад добу часу для ухвалення рішення у нарадчій кімнаті. Засідання 19 січня супроводжувалося сутичками під судом.