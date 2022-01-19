Венедиктова заявила, что меру пресечения Порошенко обжалуют

КИЕВ. 19 января. УНН. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что мера пресечения пятому президенту, а ныне народному депутату Петру Порошенко, которая была избрана в рамках угольного дела, будет обжалована. Об этом Венедиктова сообщила на своей странице в Facebook, передает УНН.