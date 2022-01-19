Справа Порошенка: Венедіктова вважає, що суд серйозно поставився до матеріалів прокуратури та дав особисте зобов’язання

Цитата

“Що означає сьогоднішнє рішенні суду про обрання запобіжного заходу народному депутату, п’ятому президенту України? Воно означає, що суд підтвердив законність та обґрунтованість цієї підозри, порядок її повідомлення, а також наявність ризиків, для запобігання яким, прокуратура йшла із обранням запобіжного заходу”, - зазначила Венедіктова.

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За її словами, у слідства “були вагомі підстави не зволікати з повідомленням про підозру”. Вона додала, що “наявність доказів переконала прокурорів у необхідності такого повідомлення”.

Генеральний прокурор також заявила, що запобіжний захід Порошенку, який був обраний у межах вугільної справи, буде оскаржено.

Додамо

У ДБР заявили, що сторона обвинувачення має всі підстави для оскарження рішення суду про запобіжний захід п’ятому президенту України Петру Порошенку.

Сьогодні Печерський райсуд Києва відпустив п’ятого президента України, нардепа Петра Порошенка під особисте зобов'язання та зобов'язав зокрема, здати паспорти для виїзду за кордон.

Також суд відпустив Порошенка під особисте зобов’язання.

Офіс Генерального прокурора просив застосувати до п’ятого президента України, нардепа Петра Порошенка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 1 млрд грн.

Контекст

Порошенку повідомлено про підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у кримінальному провадженні щодо злочинної схеми постачання вугілля із тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям "Л/ДНР". П’ятого президента України викликали 23 грудня до ДБР, проте він перебував за кордоном.

6 січня Порошенко повідомив, що 17 січня повернеться до України. 6 січня Печерський районний суд Києва наклав арешт на все майно п’ятого президента України Петра Порошенка.

У ДБР вказали, що 17 січня 2022 року об 11 годині буде розглянуто клопотання про обрання запобіжного у вигляді тримання під вартою стосовно Порошенка. ДБР сподівалося, що Порошенко самостійно прийде на засідання суду в понеділок.

Він прибув з-за кордону, потім - до суду разом з адвокатами. Судді знадобилося понад добу часу для ухвалення рішення у нарадчій кімнаті. Засідання 19 січня супроводжувалося сутичками під судом.