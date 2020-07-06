Дело налоговиков Одесской области: в суд направлено обвинительное заключение в отношении Чеботаревой
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. В Высший антикоррупционный суд направлено обвинительное заключение в отношении экс-исполняющей обязанности начальника Главного управления Государственной налоговой службы Одесской области Натальи Чеботаревой, которую подозревают в предоставлении взятки в размере 25 тыс. долларов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.
"Прокурорами САП по материалам досудебного расследования НАБУ направлено в суд обвинительный акт по обвинению исполняющей обязанности начальника Главного управления Государственной налоговой службы одной из областей, разоблаченной на предложении и предоставлении 25 тыс. долл. неправомерной выгоды руководителю структурного подразделения региональной прокуратуры", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обвинительный акт по ч.3 ст.369 Уголовного кодекса Украины направлено в Высший антикоррупционного суд для рассмотрения по существу.
Так, в ходе досудебного расследования установлено, что руководительница региональной ГНС предложила руководителю структурного подразделения прокуратуры этого же региона ежемесячно предоставлять неправомерную выгоду в 25 тыс. долл. За это последний должен был не препятствовать противоправной деятельности сотрудников ГНС, связанной с получением неправомерной выгоды от предпринимателей и не привлекать налоговиков к ответственности.
Напомним, 13 января в НАБУ сообщили, что руководителя региональной налоговой разоблачили на предоставлении неправомерной выгоды в 25 тыс. долларов.