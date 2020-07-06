Справа податківців Одещини: до суду скеровано обвинувальний акт щодо Чеботарьової
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. До Вищого антикорупційного суду скеровано обвинувальний акт відносно ексвиконуючої обов’язки начальника Головного управління Державної податкової служби Одещини Наталії Чеботарьової, яку підозрюють у наданні хабаря у розмірі 25 тисяч доларів. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП.
“Прокурорами САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ скеровано до суду обвинувальний акт про обвинувачення виконувачки обов’язків начальника Головного управління Державної податкової служби однієї з областей, викритій на пропозиції та наданні 25 тис. дол. неправомірної вигоди керівнику структурного підрозділу регіональної прокуратури”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що обвинувальний акт за ч.3 ст.369 Кримінального кодексу України скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що очільниця регіональної ДПС запропонувала керівнику структурного підрозділу прокуратури цього ж регіону щомісячно надавати неправомірну вигоду у 25 тис. дол. Натомість останній мав не перешкоджати протиправній діяльності співробітників ДПС, пов’язаної із отриманням неправомірної вигоди від підприємців та не притягувати податківців до відповідальності.
Нагадаємо, 13 січня у НАБУ повідомили, що керівника регіональної податкової викрили на наданні неправомірної вигоди у 25 тисяч доларів.