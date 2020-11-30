Дело подкупа главы Фонда госимущества: досудебное расследование завершено
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Специализированная антикоррупционная прокуратура завершила досудебное расследование по делу о подкупе главы Фонда госимущества. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал САП.
"Прокурорами САП принято решение о завершении досудебного расследования, которое осуществляли детективы НАБУ, по делу подкупа главы Фонда госимущества. Как уже сообщалось, гражданин предлагал чиновнику Фонда 800 тыс. долларов США за назначение на должности руководителей двух государственных предприятий заранее определенных лиц, а также продление действия договора, заключенного между одним из этих госпредприятий и коммерческой компанией", - говорится в сообщении.
Сообщается, что на сегодня материалы уголовного производства открыто подозреваемому и его защите для ознакомления.
"После ознакомления обвинительный акт будет направлен в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения по существу", - указано в сообщении.
Напомним, 9 июля разоблачили гражданина, который за 800 тыс. долларов пытался подкупить главу Фонда госимущества, чтобы тот назначил на должности руководителей двух государственных предприятий заранее определенных лиц, а также за продление действия договора, заключенного между одним из этих госпредприятий и коммерческой компанией.