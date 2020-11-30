Справа підкупу голови Фонду держмайна: досудове розслідування завершено

“Прокурорами САП прийнято рішення про завершення досудового розслідування, яке здійснювали детективи НАБУ, у справі підкупу голови Фонду держмайна. Як вже повідомлялось, громадянин пропонував посадовцю Фонду 800 тис. доларів США за призначення на посади керівників двох державних підприємств наперед визначених осіб, а також продовження дії договору, укладеного між одним із цих держпідприємств та комерційною компанією”, - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що на сьогодні матеріали кримінального провадження відкрито підозрюваному та його захисту для ознайомлення.

“Після ознайомлення обвинувальний акт буде скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті”, - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, 9 липня викрили громадянина, який за 800 тис. доларів намагався підкупити голову Фонду держмайна, аби той призначив на посади керівників двох державних підприємств наперед визначених осіб, а також за продовження дії договору, укладеного між одним із цих держпідприємств та комерційною компанією.