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Справа підкупу голови Фонду держмайна: досудове розслідування завершено

Справа підкупу голови Фонду держмайна: досудове розслідування завершено

Київ • УНН

 • 6322 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершила досудове розслідування у справі щодо підкупу голови Фонду держмайна. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал САП.

“Прокурорами САП прийнято рішення про завершення досудового розслідування, яке здійснювали детективи НАБУ, у справі підкупу голови Фонду держмайна. Як вже повідомлялось, громадянин пропонував посадовцю Фонду 800 тис. доларів США за призначення на посади керівників двох державних підприємств наперед визначених осіб, а також продовження дії договору, укладеного між одним із цих держпідприємств та комерційною компанією”, - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що на сьогодні матеріали кримінального провадження відкрито підозрюваному та його захисту для ознайомлення.

“Після ознайомлення обвинувальний акт буде скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті”, - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, 9 липня викрили громадянина, який за 800 тис. доларів намагався підкупити голову Фонду держмайна, аби той призначив на посади керівників двох державних підприємств наперед визначених осіб, а також за продовження дії договору, укладеного між одним із цих держпідприємств та комерційною компанією.

Українські Національні Новини

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