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Дело MH17: МИД РФ "приветствует формирование у Малайзии собственной позиции о крушении"

Киев  •  УНН

 • 34380 просмотра

КИЕВ. 2 июля. УНН. Выход в свет книги писателя Махадзира Ибрагима о причинах гибели рейса MH17 якобы свидетельствует о “формировании в малайзийском обществе собственной позиции по этой трагедии”. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает УНН со ссылкой на федеральное агентство ТАСС.

“Появление книги свидетельствует об усиливающемся стремлении малайзийцев сформировать собственное мнение о случившемся. Мы считаем, что последнее особенно важно, учитывая, как однобоко и ангажировано на Западе освещается эта трагедия”, — сказала она.

Как заявила Захарова, в книге автор уделял особое внимание якобы различным версиям крушения лайнера, а также мотивам, “в том числе не всегда явным, которые двигали теми или иными странами, участвовавшими в расследовании авиакатастрофы”. “Например, США, как утверждает автор, используют трагедию для того, чтобы обосновать необходимость новых санкций против России”, — указала дипломат.

Пассажирский Boeing-777 компании “Малайзийские авиалинии”, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек — граждане 10 государств. Для уголовного расследования трагедии была создана Совместная следственная группа (ССГ), в которую вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

В июне 2019 года эксперты заявили, что установили четырех подозреваемых в причастности к инциденту, в том числе трое россиян — Игорь Гиркин, известный под псевдонимом Стрелков, Олег Пулатов и Сергей Дубинский, а также украинец Леонид Харченко. Процесс над ними проходит в судебном комплексе “Схипхол” в Нидерландах.

Российские официальные лица неоднократно выражали недоверие результатам работы ССГ, указывали якобы на безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы российской стороны в ходе проведения расследования.

Добавим, в начале июня МИД РФ заявил, что прокуроры Нидерландов якобы “отводят подозрения от ВС Украины”

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