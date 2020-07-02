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Справа MH17: МЗС РФ "вітає формування у Малайзії власної позиції щодо катастрофи"

Київ • УНН

 • 34393 перегляди

КИЇВ. 2 липня. УНН. Вихід у світ книги письменника Махадзіра Ібрагіма про причини загибелі рейсу MH17 нібито свідчить про “формування в малайзійському суспільстві власної позиції щодо цієї трагедії”. Про це заявила в четвер на брифінгу офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, передає УНН з посиланням на федеральне агентство ТАСС.

“Поява книги свідчить про сильніше прагнення малайзійців сформувати власну думку про те, що трапилося. Ми вважаємо, що останнє особливо важливо, враховуючи, як однобоко і ангажовано на Заході висвітлюється ця трагедія”, — сказала вона.

Як заявила Захарова, в книзі автор приділяв особливу увагу нібито різним версіям катастрофи лайнера, а також мотивами, “в тому числі не завжди явним, які рухали тими чи іншими країнами, які брали участь в розслідуванні авіакатастрофи”. “Наприклад, США, як стверджує автор, використовують трагедію для того, щоб обґрунтувати необхідність нових санкцій проти Росії”, — вказала дипломат.

Пасажирський Boeing-777 компанії “Малайзійські авіалінії”, який виконував рейс з Амстердама в Куала-Лумпур, розбився 17 липня 2014 року в Донецькій області України, в результаті чого загинули 298 осіб — громадяни 10 держав. Для кримінального розслідування трагедії була створена Спільна слідча група (ССГ), до якої увійшли представники Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів і України.

У червні 2019 року експерти заявили, що встановили чотирьох підозрюваних в причетності до інциденту, в тому числі троє росіян — Ігор Гіркін, відомий під псевдонімом Стрєлков, Олег Пулатов і Сергій Дубінський, а також українець Леонід Харченко. Процес над ними проходить в судовому комплексі “Схіпхол” в Нідерландах.

Російські офіційні особи неодноразово висловлювали недовіру результатам роботи ССГ, вказували нібито на безпідставність аргументів звинувачення і небажання використовувати висновки російської сторони в ході проведення розслідування.

Додамо, на початку червня МЗС РФ заявив, що прокурори Нідерландів нібито “відводять підозри від ЗС України”

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