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Дело Майдана: Янукович снова хочет принять участие в заседании суда по видеоконференции

Дело Майдана: Янукович снова хочет принять участие в заседании суда по видеоконференции

Киев  •  УНН

 • 14717 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Экс-президент Украины Виктор Янукович вновь обратился к Печерскому районному суду Киева с просьбой разрешить ему принять участие по видеоконференции в заседании по повторному рассмотрению ходатайства прокурора об избрании ему меры пресечения по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"Личное обращение Виктора Федоровича о том, что в случае поступления в Печерский районный суд Киева любых ходатайств он готов, желает и обращается к суду по вопросам его вызова, обеспечения его участия в порядке, предусмотренном законом", - зачитал адвокат обращение Януковича.

Адвокат добавил, что речь идет об обеспечении его личного участия в процессе по видеоконференции.

Добавим

В декабре прошлого года Янукович уже обращался в Печерский районный суд Киева с просьбой разрешить ему принять участие в заседании по повторному рассмотрению ходатайства прокурора об избрании ему меры пресечения, по видеоконференции. Однако суд отказал.

Дополнение

Ранее Печерский районный суд Киева заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей экс-президенту Украины по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года.

Киевский апелляционный суд позже отменил заочный арест Януковичу по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года во время Майдана и назначил новое рассмотрение по избранию меры пресечения.

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