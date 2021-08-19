Дело Майдана: Янукович снова хочет принять участие в заседании суда по видеоконференции
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Экс-президент Украины Виктор Янукович вновь обратился к Печерскому районному суду Киева с просьбой разрешить ему принять участие по видеоконференции в заседании по повторному рассмотрению ходатайства прокурора об избрании ему меры пресечения по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года, передает корреспондент УНН.
Цитата:
"Личное обращение Виктора Федоровича о том, что в случае поступления в Печерский районный суд Киева любых ходатайств он готов, желает и обращается к суду по вопросам его вызова, обеспечения его участия в порядке, предусмотренном законом", - зачитал адвокат обращение Януковича.
Адвокат добавил, что речь идет об обеспечении его личного участия в процессе по видеоконференции.
Добавим
В декабре прошлого года Янукович уже обращался в Печерский районный суд Киева с просьбой разрешить ему принять участие в заседании по повторному рассмотрению ходатайства прокурора об избрании ему меры пресечения, по видеоконференции. Однако суд отказал.
Дополнение
Ранее Печерский районный суд Киева заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей экс-президенту Украины по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года.
Киевский апелляционный суд позже отменил заочный арест Януковичу по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года во время Майдана и назначил новое рассмотрение по избранию меры пресечения.