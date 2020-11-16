Суд скасував заочний арешт Януковичу

“Апеляційні скарги захисників, які діють в інтересах Януковича, задовольнити частково. Ухвалу Печерського районного суду від 12 травня 2020 року, якою задоволено клопотання... про застосування до Януковича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави скасувати, постановити нову, якою призначити новий розгляд в суді першої інстанції клопотання слідчого першого відділу Сидоренка... про обрання підозрюваному Януковичу запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою”, — сказала суддя.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою експрезиденту України Віктору Януковичу у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року.



