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Суд скасував заочний арешт Януковичу

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. Київський апеляційний суд скасував заочний арешт експрезиденту України Віктору Януковичу у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року під час Майдану та призначив новий розгляд щодо обрання запобіжного заходу, передає кореспондент УНН.

“Апеляційні скарги захисників, які діють в інтересах Януковича, задовольнити частково. Ухвалу Печерського районного суду від 12 травня 2020 року, якою задоволено клопотання... про застосування до Януковича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави скасувати, постановити нову, якою призначити новий розгляд в суді першої інстанції клопотання слідчого першого відділу Сидоренка... про обрання підозрюваному Януковичу запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою”, — сказала суддя.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою експрезиденту України Віктору Януковичу у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року.

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