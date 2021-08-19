Справа Майдану: Янукович знову хоче взяти участь у засіданні суду по відеозв'язку
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Експрезидент України Віктор Янукович знову звернувся до Печерського районного суду Києва з проханням дозволити йому взяти участь по відеоконференції в засіданні щодо повторного розгляду клопотання прокурора про обрання йому запобіжного заходу у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року, передає кореспондент УНН.
Цитата:
“Особисте звернення Віктора Федоровича про те, що у разі надходження до Печерського районного суду Києва будь-яких клопотань він готовий, бажає та звертається до суду з питань його виклику, забезпечення його участі в порядку, передбаченому законом”, — зачитав адвокат звернення Януковича.
Адвокат додав, що йдеться про забезпечення його особистої участі у процесі по відеоконференції.
Додамо
У грудні минулого року Янукович вже звертався до Печерського районного суду Києва з проханням дозволити йому взяти участь в засіданні щодо повторного розгляду клопотання прокурора про обрання йому запобіжного заходу, по відеоконференції. Проте суд відмовив.
Доповнення
Раніше Печерський районний суд Києва заочно обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою експрезиденту України у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року.
Київський апеляційний суд пізніше скасував заочний арешт Януковичу у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року під час Майдану і призначив новий розгляд щодо обрання запобіжного заходу.