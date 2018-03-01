Дело Львовской клиники: свидетеля заставили солгать о взятке главврачу
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 1 марта. УНН. Во Львове один из свидетелей резонансного дела в отношении главного врача Львовской областной клинической больницы Натальи ван Доеверен, которую подозревают во взяточничестве признался, что давал ложные показания на предварительных слушаниях. Об этом сообщил корреспондент УНН во Львове.
Очередное заседание по этому делу проходило в Лычаковском райсуде.
Один из свидетелей этого дела Дмитрий Бодьера сообщил, что на предыдущих заседаниях давал ложные показания. Свидетель также сообщил, что говорить неправду его заставили правоохранители.
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"Один из правоохранителей объяснил мне, что задержали врача в областной больнице. Надо, чтобы я дал показания. Представители УБЭП меня просили, чтобы я дал ложные показания, чтобы я наврал прокурору. Работники областного УБЭП знали, что я данному лицу денег не давал", - рассказал свидетель Дмитрий Бодьера.
В суде Бодьера также назвал врачей, которым действительно давал взятки. Врачя ван Доеверен среди них не было. Следующее заседание по этому делу состоится шестого марта.
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Напомним, в ноябре 2016 года, экс-заместитель главного врача Львовской областной клинической больницы Наталью ван Доеверен заподозрили во взяточничестве. Против нее открыли уголовное производство из-за пяти фактов получения неправомерной выгоды.