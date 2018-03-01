Справа Львівської клініки: свідка змусили збрехати про хабар головному лікарю
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 1 березня. УНН. У Львові один зі свідків резонансної справи щодо головного лікаря Львівської обласної клінічної лікарні Наталії ван Доеверен, яку підозрюють у хабарництві зізнався, що давав неправдиві свідчення на попередніх слуханнях. Про це повідомив кореспондент УНН у Львові.
Чергове засідання у цій справі відбувалось у Личаківському райсуді.
Один зі свідків цієї справи Дмитро Бадьора повідомив, що на попередніх засіданнях давав неправдиві свідчення. Свідок також повідомив, що говорити неправду його змусили правоохоронці.
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“Один із правоохоронців пояснив мені, що затримали лікарку в обласній лікарні. Треба, щоб я дав покази. Представники УБЕЗУ мене підмовили, щоб я дав неправдиві свідчення, щоб я набрехав прокурору. Працівники обласного УБЕЗУ знали, що я даній особі грошей не давав”, — розповів свідок Дмитро Бадьора.
В суді Бадьора також назвав лікарів, яким дійсно давав хабаря. Лікарки ван Доеверен серед них не було. Наступне засідання у цій справі відбудеться шостого березня.
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Нагадаємо, у листопаді 2016 року, екс-заступницю головного лікаря Львівської обласної клінічної лікарні Наталію ван Доеверен запідозрили у хабарництві. Проти неї відкрили кримінальне провадження через п’ять фактів отримання неправомірної вигоди.