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Дело Ленса: ФИФА вынесло вердикт против ФК “Динамо”

Дело Ленса: ФИФА вынесло вердикт против ФК “Динамо”

Киев  •  УНН

 • 45858 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. Экс-игрок столичного клуба “Динамо” Джереймен Ленс обратился в Палату по решению споров ФИФА с требованием обязать столичный клуб выпалить ему задолженность по зарплате, отменить незаконно наложенные штрафные санкции и погасить налоговые обязательства, чего клуб в свое время не сделал в силу оффшорного финансирования зарплат футболиста. Об этом сказано в решении ФИФА, передает УНН со ссылкой на текст документа.

Ленс обратился с жалобой в ФИФА 17 июля 2017 года. Первоочередно он потребовал от ФК “Динамо” (Киев) погасить долг по заработной плате в размере 241 935,48 евро. С этим требованием в клубе не согласились, уточнив, что готовы компенсировать игроку только 82 191,78 евро. ФИФА же приняла решение в пользу футболиста, отклонив пояснения администрации ФК о том, что они якобы выплачивают своим футболиста гонорары не на ежемесячной основе, а на годовой.

Вторым пунктом жалобы Ленса стало требование компенсировать валютную разницу между чистой суммой оговоренного с клубом заработка и той, которую футболист получил по факту. Отмечается, что гонорары Ленсу платила оффшорная компания “Ньюпорт Менеджмент” (на счета нидерландского банка) и незначительную часть из них — ООО “Динамо” Киев" (на счет в украинском банке). Размер компенсации валютной разницы футболист определил на уровне 19 315 евро. Из решения ФИФА усматривается, что разница в обещанных и фактических выплатах Ленсу возникла по причине банкротства “Надра Банка”, где у него был открыт счет, и с которого получить заработанное экс-динамовцу так и не удалось.

“Динамо”, в свою очередь, отказалось погашать указанную валютную разницу ссылаясь на то, что с момента недоплаты прошло более двух лет. В ФИФА же не смогли разрешить эту часть спора по сути за неимением достаточных данных.

Далее, Ленс указал, что “Динамо” незаконно лишило его премии в размере 50 000 долларов за победу в Кубке Украины и Чемпионате Украины. В клубе отрицали, ссылаясь на то, что Ленс якобы не доказал свое право на эти деньги. В ФИФА не сочли возможным рассмотреть этот пункт жалобы по причине того, что она была подана более, чем через два года после окончания трудового контракта футболиста со столичным клубом.

Также, нидерландский нападающий требовал от “Динамо” компенсировать ему плату за съёмные апартаменты в размере 8 тыс. долларов. Аргументируя это требование, Ленс предоставил копию переписки с администрацией клуба, которая обещала оплатить жилье. Однако, по причине того, что этот пункт не был прописан как обязательный в контракте с “Динамо”, ФИФА удовлетворить прошение Ленса отказалось.

Самым интересным из предъявленных Ленсом требований стало обвинение в неуплате налогов. Футболист завил, что “Динамо” в 2015 году не уплатило 3 431 268,89 грн налогов, из которых 3 191 835,55 — НПФЛ и 239 433,34 неоплаченный военный сбор. Такие суммы налогов из заработной платы футболиста клуб должен был уплатить в бюджет Украины, но не стал этого делать. Данные расчеты провела международная аудиторская компания "GrantThornthon".

В ответ на обвинение в “Динамо” оправдались, мол, аудит и заключение уважаемого финансового аудитора "GrantThornthon" не подписаны, а следовательно, клуб якобы и не обязан погашать эти налоговые обязательства.

В ФИФА, рассмотрев налоговую претензию футболиста, согласились с тем, что исходя из сум контракта Ленса, украинские налоговые ораны действительно имели право потребовать от клуба погасить налоги в указанном размере, однако, почему-то этого не сделали.

А поскольку ГФС Украины не считает нужным требовать от “Динамо” платить налоги в полном размере, то ФИФА и подавно не может выполнять функцию наполнителя государственного бюджет нашей страны. Из решения ФИФА также усматривается, что в случае, если бы Ленс предоставил счет-фактуру от украинского ГФС, то “Динамо” вероятно обязали бы эго оплатить.

Таким образом, можно утверждать, что проблема налоговых махинаций “Динамо” впервые была зафиксирована в официальных бумагах ФИФА. Во-первых, это говорит о том, что клуб действительно уходит от налогообложения в Украине, во-вторых, о том, что украинские налоговики нагло закрывают на это глаза. И в третьих, такая формулировка решения ФИФА по жалобе Ленса наглядно свидетельствует о том, что экс-игроки “Динамо”, в силу получения оффшорных и безналоговых зарплат, по возвращению домой сталкиваются с проблемами, ибо не могут доказать чистоту заработанных денег и предоставить документы об уплаченных налогах в стране прежнего пребывания.

Кроме прочего ФИФА также признало незаконным со стороны “Динамо” наложения на Ленса штрафной санкции в размере 100 000 евро и констатировало, что санкция была наложена “с нарушением юридической процедуры и она явно не соизмерима с якобы допущенным нарушением”.

Напомним, ранее СМИ писали о том, что официальная зарплата динамовцев декларируется на уровне 18-20 тыс. грн в месяц.

Также напомним, что ветеран АТО обвинил собственников “Динамо” в неуплате порядка 30 млн грн военного сбора

Украинские Национальные Новости

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