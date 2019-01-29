Справа Ленса: ФІФА винесло вердикт проти ФК "Динамо"

Ленс звернувся зі скаргою у ФІФА 17 липня 2017 року. Першочергово він зажадав від ФК "Динамо" (Київ) погасити борг по заробітній платі в розмірі 241 935,48 євро. З цією вимогою в клубі не погодилися, уточнивши, що готові компенсувати гравцеві тільки 82 191,78 євро. ФІФА ж прийняла рішення на користь футболіста, відхиливши пояснення адміністрації ФК про те, що вони нібито виплачують своїм футболіста гонорари не на щомісячній основі, а на річній.

Другим пунктом скарги Ленса стала вимога компенсувати валютну різницю між чистою сумою обумовленого з клубом заробітку і тією, яку футболіст отримав по факту. Відзначається, що гонорари Ленсу платила офшорна компанія "Ньюпорт Менеджмент" (на рахунки нідерландського банку) і незначну частину з них - ТОВ "Динамо" Київ" (на рахунок в українському банку). Розмір компенсації валютної різниці футболіст визначив на рівні 19 315 евро. З рішення ФІФА вбачається, що різниця в обіцяних і фактичні виплати Ленсу виникла через банкрутство "Надра Банку", де у нього був відкритий рахунок, і з якого отримати зароблене екс-динамівцю так і не вдалося.

"Динамо", в свою чергу, відмовилося погашати вказану валютну різницю посилаючись на те, що з моменту недоплати пройшло більше двох років. У ФІФА ж не змогли кардинально вплинути на частину спору по суті за відсутністю достатніх даних.

Далі, Ленс вказав, що "Динамо" незаконно позбавило його премії в розмірі 50 000 доларів за перемогу в Кубку України та Чемпіонаті України. У клубі заперечували, посилаючись на те, що Ленс нібито не довів своє право на ці гроші. У ФІФА не вважали за можливе розглянути цей пункт скарги у зв'язку з тим, що вона була подана більш, ніж через два роки після закінчення трудового контракту футболіста зі столичним клубом.

Також, нідерландський нападник вимагав від "Динамо" компенсувати йому плату за найм квартири в розмірі 8 тис. доларів. Аргументуючи цю вимогу, Ленс надав копію листування з адміністрацією клубу, яка обіцяла оплатити житло. Однак, з причини того, що цей пункт не був прописаний як обов'язковий в контракті з "Динамо", ФІФА задовольнити прохання Ленса відмовилося.

Найцікавішим з пред'явлених Ленсом вимог стало звинувачення в несплаті податків. Футболіст завив, що "Динамо" в 2015 році не сплатило 3 431 268,89 грн податків, з яких 3 191 835,55 - ПДФО і 239 433,34 неоплачений військовий збір. Такі суми податків із заробітної плати футболіста клуб повинен був сплатити в бюджет України, але не став цього робити. Дані розрахунки провела міжнародна аудиторська компанія "GrantThornthon".

У відповідь на звинувачення в "Динамо" виправдалися, мовляв, аудит і висновок шановного фінансового аудитора "GrantThornthon" не підписані, а отже, клуб нібито і не зобов'язаний погашати ці податкові зобов'язання.

У ФІФА, розглянувши податкову претензію футболіста, погодилися з тим, що виходячи з сум контракту Ленса, українські податкові орани дійсно мали право вимагати від клубу погасити податки в зазначеному розмірі, однак, чомусь цього не зробили.

А оскільки ДФС України не вважає за потрібне вимагати від "Динамо" платити податки в повному розмірі, то ФІФА і поготів не може виконувати функцію наповнювача державного бюджету нашої країни. З рішення ФІФА також вбачається, що в разі, якби Ленс надав рахунок-фактуру від української ДФС, то "Динамо" ймовірно зобов'язали б його оплатити.

Таким чином, можна стверджувати, що проблема податкових махінацій "Динамо" вперше була зафіксована в офіційних паперах ФІФА. По-перше, це говорить про те, що клуб дійсно уникає оподаткування в Україні, по-друге, про те, що українські податківці нахабно закривають на це очі. І по-третє, таке формулювання рішення ФІФА по скарзі Ленса наочно свідчить про те, що екс-гравці "Динамо", в силу отримання офшорних і зарплат, які оподатковуються, по поверненню додому стикаються з проблемами, бо не можуть довести чистоту зароблених грошей і надати документи про сплачені податки в країні колишнього перебування.

Крім іншого ФІФА також визнало незаконним з боку "Динамо" накладення на Ленса штрафної санкції в розмірі 100 000 євро і констатувало, що санкція була накладена "з порушенням юридичної процедури і вона явно не порівнянна з нібито допущеним порушенням".

Нагадаємо, раніше ЗМІ писали про те, що офіційна зарплата динамівців декларується на рівні 18-20 тис. грн на місяць.

Також нагадаємо, що ветеран АТО звинуватив власників "Динамо" в несплаті близько 30 млн грн військового збору.