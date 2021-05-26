Дело Ивана Яцкина: адвокат обжаловал "приговор за госизмену", который вынесли в оккупированном Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Адвокат Ивана Яцкина, осужденного в Крыму по обвинению в "государственной измене", Николай Полозов подал апелляционную жалобу на приговор крымчанину. Об этом защитник рассказал в комментарии "Крым.Реалии", передает УНН.
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"Жалобу я подал пока что краткую, для развернутой жалобы мне необходимо иметь на руках протокол судебного заседания. Протокол до сих пор не предоставили, поскольку председательствующая судья Алла Хиневич находится в совещательной комнате уже по другому процессу, а без ее подписи протокол не выдают. Что касается оснований, сам Иван Григорьевич принял решение подавать жалобу. Наша позиция заключается в том, что мы считаем приговор слишком суровым в связи с рядом смягчающих обстоятельств, в том числе в связи с наличием малолетних детей у моего подзащитного", - рассказал адвокат.
Детали
По словам Полозова, апелляционная жалоба на приговор крымчанину Яцкину будет рассмотрена в Третьем апелляционном суде общей юрисдикции в российском Сочи.
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Уроженец села Войково Первомайского района Иван Яцкин был задержан 16 октября 2019 года в Крыму по подозрению в государственной измене. Об этом стало известно в декабре 2019 года.
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