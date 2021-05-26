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Дело Ивана Яцкина: адвокат обжаловал "приговор за госизмену", который вынесли в оккупированном Крыму

Киев • УНН

 • 20445 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. Адвокат Ивана Яцкина, осужденного в Крыму по обвинению в "государственной измене", Николай Полозов подал апелляционную жалобу на приговор крымчанину. Об этом защитник рассказал в комментарии "Крым.Реалии", передает УНН.

Дело Ивана Яцкина: адвокат обжаловал "приговор за госизмену", который вынесли в оккупированном Крыму

Цитата

"Жалобу я подал пока что краткую, для развернутой жалобы мне необходимо иметь на руках протокол судебного заседания. Протокол до сих пор не предоставили, поскольку председательствующая судья Алла Хиневич находится в совещательной комнате уже по другому процессу, а без ее подписи протокол не выдают. Что касается оснований, сам Иван Григорьевич принял решение подавать жалобу. Наша позиция заключается в том, что мы считаем приговор слишком суровым в связи с рядом смягчающих обстоятельств, в том числе в связи с наличием малолетних детей у моего подзащитного", - рассказал адвокат.

Детали

По словам Полозова, апелляционная жалоба на приговор крымчанину Яцкину будет рассмотрена в Третьем апелляционном суде общей юрисдикции в российском Сочи.

21 мая коллегия судей в Крыму во главе с председательствующей Аллой Хиневич осудила Яцкина к 11 годам колонии строгого режима с ограничением в один год.

В представительстве президента Владимира Зеленского в АРК осудили приговор российского суда в Крыму, вынесенный Ивану Яцкину по обвинению в "государственной измене".

В Министерстве иностранных дел Украины призвали международное сообщество отреагировать на приговор российского суда в Крыму Ивану Яцкину по обвинению в "государственной измене".

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова осудила приговор Яцкину.

Крымчанина обвинили в "государственной измене" (275 статья уголовного кодекса России - ред). Все заседания по данному делу проходили в закрытом режиме, суд сослался на имеющуюся в материалах дела, государственную тайну.

Уроженец села Войково Первомайского района Иван Яцкин был задержан 16 октября 2019 года в Крыму по подозрению в государственной измене. Об этом стало известно в декабре 2019 года.

Российское следствие утверждает, что, находясь в Крыму, Яцкин передавал СБУ сведения, "составляющие государственную тайну России". На запрос СМИ в СБУ сообщили, что Иван Яцкин не сотрудничал со Службой безопасности Украины.

Правозащитный центр "Мемориал" признал Ивана Яцкина политзаключенным.

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