Справа Івана Яцкіна: адвокат оскаржив "вирок за держзраду", який винесли в окупованому Криму

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“Скаргу я подав поки що коротку, для розгорнутої скарги мені необхідно мати на руках протокол судового засідання. Протокол до сих пір не надали, оскільки головуюча суддя Алла Хіневич знаходиться в дорадчій кімнаті вже по іншому процесу, а без її підпису протокол не видають. Що стосується підстав, сам Іван Григорович прийняв рішення подавати скаргу. Наша позиція полягає в тому, що ми вважаємо вирок занадто суворим у зв’язку з низкою пом’якшуючих обставин, в тому числі в зв’язку з наявністю малолітніх дітей у мого підзахисного”, — розповів адвокат.

Деталі

За словами Полозова, апеляційна скарга на вирок кримчанину Яцкіну буде розглянута в Третьому апеляційному суді загальної юрисдикції в російському Сочі.

21 травня колегія суддів у Криму на чолі з головуючою Аллою Хіневич засудила Яцкіна до 11 років колонії суворого режиму з обмеженням в один рік.

У представництві президента Володимира Зеленського в АРК засудили вирок російського суду в Криму, винесений Івану Яцкіну за звинуваченням в “державній зраді”.

У Міністерстві закордонних справ України закликали міжнародне співтовариство відреагувати на вирок російського суду в Криму Івану Яцкіну за звинуваченням в “державній зраді”.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова засудила вирок Яцкіну.

Кримчанина звинуватили в “державній зраді” (275 стаття кримінального кодексу Росії — ред.). Всі засідання по даній справі проходили в закритому режимі, суд посилався на наявну в матеріалах справи, державну таємницю.

Уродженець села Войкове Первомайського району Іван Яцкін був затриманий 16 жовтня 2019 року в Криму за підозрою в державній зраді. Про це стало відомо в грудні 2019 року.

Російське слідство стверджує, що, перебуваючи в Криму, Яцкін передавав СБУ відомості, які “становлять державну таємницю Росії”. На запит ЗМІ в СБУ поінформували, що Іван Яцкін не співпрацював зі Службою безпеки України.

Правозахисний центр “Меморіал” визнав Івана Яцкіна політв’язнем.