Дело Гандзюк: суд рассмотрит апелляционную жалобу на арест Мангера 9 июля
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. Киевский апелляционный суд 9 июля рассмотрит апелляционную жалобу стороны защиты о применении к председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру меры пресечения в виде содержания под стражей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Киевского апелляционного суда.
"Рассмотрение апелляционных жалоб, поданных на решение следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 19 июня 2020 года, которым удовлетворено ходатайство прокуроров Офиса Генерального прокурора об изменении меры пресечения подозреваемому М., изменеон подозреваемому М. меру пресечения в виде залога и применено к нему меру пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога, назначено на 9 июля 2020 (13:50)", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, главу Херсонского облсовета Мангера арестовали до 28 июля.
Ранее УНН сообщал, что Офис Генерального прокурора завершил расследование по делу об убийстве общественной активистки Екатерины Гандзюк по подозрению председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и Алексея Москаленко (Левина). 12 июня стало известно, что прокурор возобновил досудебное расследование Мангера и Левина.
Нападение на Гандзюк произошло 31 июля 2018 года: женщину облили серной кислотой в Херсоне.
Гандзюк получила химических ожогов более 30% тела. 4 ноября стало известно о смерти Гандзюк после 3-х месяцев лечения.