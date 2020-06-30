Справа Гандзюк: суд розгляне апеляційну скаргу на арешт Мангера 9 липня

“Розгляд апеляційних скарг, поданих на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19 червня 2020 року, якою задоволено клопотання прокурорів Офісу Генерального прокурора про зміну запобіжного заходу підозрюваному М., змінено підозрюваному М. запобіжний захід у вигляді застави та застосовано до нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави, призначено на 9 липня 2020 року (13:50)”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, голову Херсонської облради Мангера арештували до 28 липня.

Раніше УНН повідомляв, що Офіс Генерального прокурора завершив розслідування у справі щодо вбивства громадської активістки Катерини Гандзюк за підозрою голови Херсонської облради Владислава Мангера та Олексія Москаленка (Левіна). 12 червня стало відомо, що прокурор відновив досудове розслідування щодо Мангера та Левіна.

Напад на Гандзюк стався 31 липня 2018 року: жінку облили сірчаною кислотою у Херсоні.

Гандзюк зазнала хімічних опіків понад 30% тіла. 4 листопада стало відомо про смерть Гандзюк після 3-х місяців лікування.