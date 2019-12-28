Дело экс-беркутовцев: суд отказал в отводе коллегии судей
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. Киевский апелляционный суд не удовлетворил заявление защиты пострадавших в отводе коллегии судей по делу бывших бойцов спецподразделения "Беркут", которых подозревают в убийстве активистов Майдана в конце февраля 2014 года, передает корреспондент УНН.
"Отказать представителям пострадавших в заявлении об отводе коллегии судей", - сказала судья.
При этом суд еще раз удалялся из зала заседаний для исправления описки в решении об отказе в отводе коллегии судей.
Напомним, прокурор подтвердил, что экс-беркутовцы есть в списке на обмен.
Как сообщалось, адвокат семей "Небесной сотни" не исключает изменения меры пресечения экс-беркутовцам для обмена.
Напомним, 19 декабря Святошинский районный суд Киева освободил из-под стражи одного из бывших беркутовцев, обвиняемых в массовом убийстве активистов Майдана 20 февраля 2014 года, Александра Маринченко.
Также, суд продлил содержание под стражей для бывших беркутовцев - Сергея Зинченко, Павла Аброськина и Олега Янишевского до 16 февраля 2020 года.
Напомним, Святошинский районный суд Киева смягчил меру пресечения Тамтуре.