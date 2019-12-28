Справа ексберкутівців: суд відмовив у відводі колегії суддів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Київський апеляційний суд не задовольнив заяву захисту потерпілих у відводі колегії суддів у справі колишніх бійців спецпідрозділу “Беркут”, яких підозрюють у вбивстві активістів Майдану наприкінці лютого 2014 року, передає кореспондент УНН.
"Відмовити представникам потерпілих у заяві про відвід колегії суддів", - сказала суддя.
При цьому суд ще раз видалявся з зали засідань для виправлення описки у рішенні про відмову у відводі колегії суддів.
Нагадаємо, прокурор підтвердив, що ексберкутівці є в списку на обмін.
Як повідомлялося, адвокат сімей "Небесної сотні" не виключає зміну запобіжного заходу ексберкутівцям для обміну.
Нагадаємо, 19 грудня Святошинський районний суд Києва звільнив з-під варти одного з колишніх беркутівців, обвинувачених у масовому вбивстві активістів Майдану 20 лютого 2014 року, Олександра Марінченка.
Також, суд продовжив тримання під вартою для колишніх беркутівців — Сергія Зінченка, Павла Аброськіна та Олега Янішевського до 16 лютого 2020 року.
Нагадаємо, Святошинський районний суд Києва пом’якшив запобіжний захід Тамтурі.