Детали

На заседании в подконтрольном Кремлю Верховном суде Крыма по делу против председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, которого судят в оккупированном полуострове заочно, 12 апреля сторона защиты предоставила свои доказательства. Как сообщил назначенный по делу адвокат Чубарова Александр Осокин, во время допроса один из пострадавших заявил, что не знает, кто такой Рефат Чубаров.

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“Во время допроса потерпевший пояснил, что никаких претензий к Рефату Чубарову он не имеет. Более того, он не знает, кто это вообще. Соответственно, никакой информации о том, что кто-нибудь организовал ту давку, которая была 26 февраля 2014 у дома Госсовета, он не имеет ”, - рассказал Александр Осокин.

Адвокат также сообщил, что на заседании допросили трех свидетелей стороны защиты.

“Свидетели указали на то, что и давка, которая была спровоцирована, и все действия Рефата Абдурахманович были направлены на то, чтобы остановить любое насилие митингующими как с одной, так и с другой стороны”, — сообщил Осокин.

По его словам, свидетели рассказали, что у Госсовета 26 февраля 2014 находились “группы лиц, прибывших на автобусах организовано”, и они “спровоцировали ту давку”. Кроме того, заявили свидетели, никакой вины крымских татар в событиях они не видят, сказал адвокат.

Следующее заседание запланировано на 14 апреля. Сторона защиты продолжит предоставлять свои доказательства.

Напомним

В июле прошлого года в Симферополе началось рассмотрение по существу уголовного дела в отношении Рефат Чубаров. Его судят в аннексирована Крыму заочно.

Российские следователи в аннексирована Крыму заочно предъявлено обвинение председателю Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров по статьям об “организации массовых беспорядков”, “публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России”.

Прокуратура АРК открыла производство из-за уголовное дело , которое российские следователи открыли против Чубарова.

В конце марта 2020 управления следом России в аннексирована Крыму заочно предъявило обвинение Чубарову. Пострадавшие по делу против председателя Меджлиса Чубарова отказались предъявлять претензии .