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“Справа Чубарова”: потерпілий заявив, що не знає голову Меджлісу

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. На засіданні в підконтрольному Кремлю Верховному суді Криму у справі проти голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова потерпілий заявив, що не знає його і жодних претензій до Чубарова не має. Про це пише “Радіо.Свобода”, передає УНН. 

Деталі

На засіданні в підконтрольному Кремлю Верховному суді Криму у справі проти голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, якого судять на окупованому півострові заочно, 12 квітня сторона захисту надала свої докази. Як повідомив призначений у справі адвокат Чубарова Олександр Осокін, під час допиту один із потерпілих заявив, що не знає, хто такий Рефат Чубаров.

Цитата

“Під час допиту потерпілий пояснив, що жодних претензій до Рефата Чубарова він не має. Більше того, він не знає, хто це взагалі. Відповідно, ніякої інформації про те, що хто-небудь організував ту тисняву, яка була 26 лютого 2014 року біля будинку Держради, він не має”, — розповів Олександр Осокін.

Адвокат також повідомив, що на засіданні допитали трьох свідків сторони захисту.

“Свідки вказали на те, що та тиснява, яка була спровокована, і всі дії Рефата Абдурахмановича були спрямовані на те, щоб зупинити будь-яке насильство мітингувальниками як з одного, так і з іншого боку”, — повідомив Осокін.

За його словами, свідки розповіли, що біля Держради 26 лютого 2014 року перебували “групи осіб, які прибули на автобусах організовано”, і вони “спровокували ту тисняву”. Крім того, заявили свідки, жодної провини кримських татар у подіях вони не бачать, сказав адвокат.

Наступне засідання заплановане на 14 квітня. Сторона захисту продовжить надавати свої докази.

Нагадаємо

У липні минулого року в Сімферополі почався розгляд по суті кримінальної справи стосовно Рефата Чубарова. Його судять в анексованому Криму заочно.

Російські слідчі в анексованому Криму заочно висунули звинувачення голові Меджлісу кримськотатарського народу Рефату Чубарову за статтями про “організацію масових заворушень”, “публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Росії”.

Прокуратура АРК відкрила провадження через кримінальну справу, яку російські слідчі відкрили проти Чубарова.

Наприкінці березня 2020 року управління Слідкому Росії в анексованому Криму заочно висунуло обвинувачення Чубарову. Потерпілі у справі проти голови Меджлісу Чубарова відмовилися висувати претензії.

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