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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Дело Чауса: суд Молдовы отказал в экстрадиции экс-судьи через несколько месяцев после его похищения в Кишиневе

Киев  •  УНН

 • 20201 просмотра

КИЕВ. 16 сентября. УНН. Суд в Молдове принял решение об отказе в удовлетворении запроса украинской стороны на экстрадицию экс-судьи Николая Чауса. Об этом в комментарии УНН сообщил адвокат Ростислав Кравец.

Цитата

"Позвонил адвокат Чауса из Молдовы Юлиан Балан и сообщил, что состоялось заседание в суде и суд отказал в удовлетворении ходатайства об экстрадиции. Можно сейчас предположить, что это произошло в связи с тем, что сейчас был похищен Молдовой и находится непосредственно в Украине, однако я считаю, что нужно дождаться полного текста решения. Суд может установить и другие обстоятельства этого дела", - сообщил Кравец.

Контекст

4 августа ВАКС отправил Николая Чауса под круглосуточный домашний арест - до 18 августа.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) подала апелляционную жалобу. Адвокат Чауса Ростислав Кравец также анонсировал обжалования решения ВАКС.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 16 августа оставила под круглосуточным домашним арестом Николая Чауса.

Дело Чауса

В августе 2016 года НАБУ возбудило дело против Чауса - следствие установило, что судья получил взятку 150 тыс. долларов наличными, из которых 80 тыс. спрятал в двухлитровую банку.

Однако без решения парламента сразу задержать судью не смогли - из-за судейского иммунитета. Впоследствии Чаус перестал являться на допросы в НАБУ, его объявили в розыск.

6 сентября того же года Верховная Рада сняла неприкосновенность с Чауса, а Соломенский райсуд Киева разрешил его задержать. Интерпол объявил Чауса в розыск в ноябре 2016 года, а через несколько месяцев - 1 марта 2017 года - судью задержали в Кишиневе.

3 апреля 2021 года со слов адвоката стало известно, что в Молдове в Кишиневе похитили Николая Чауса.

Президент Молдовы Майя Санду поручила провести расследование этого дела. Глава МВД Молдовы Павел Войку заявил, что Чауса похитили иностранцы, которые уже пересекли границу с Украиной.

8 мая стало известно, что Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по фактам похищения экс-судьи Николая Чауса и незаконной переправки его через государственную границу.

17 мая этого года в Telegram-канале появилось видеообращение Чауса о возможном похищении которого сообщалось с начала апреля. Он возразил, что его похитили в 2021 году.

30 июля его обнаружили в Винницкой области. Сначала был задержан СБУ, но потом - в "Феофании" - его задержало НАБУ. После этого Чаусу избрана мера пресечения в рамках дела о получении взятки в 150 тыс. долларов. Чаус хранил деньги в банках, спрятанных на огороде.

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