Справа Чауса: суд Молдови відмовив в екстрадиції екссудді за кілька місяців після його викрадення у Кишиневі

Цитата

“Зателефонував адвокат Чауса з Молдови Юліан Балан і повідомив, що відбулося засідання у суді і суд відмовив у задоволенні клопотання щодо екстрадиції. Можна зараз припустити, що це сталося у зв’язку з тим, що наразі був викрадений Молдовою і перебуває безпосередньо в Україні, однак я вважаю, що потрібно дочекатися повного тексту рішення. Суд може встановити і інші обставини цієї справи”, — повідомив Кравець.

Контекст

4 серпня ВАКС відправив Миколу Чауса під цілодобовий домашній арешт — до 18 серпня.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) подала апеляційну скаргу. Адвокат Чауса Ростислав Кравець також анонсував оскарження рішення ВАКС.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 16 серпня залишила під цілодобовим домашнім арештом Миколу Чауса.

Справа Чауса

У серпні 2016 року НАБУ порушило справу проти Чауса — слідство встановило, що суддя отримав хабар 150 тис. доларів готівкою, з яких 80 тис. сховав у дволітрову банку.

Однак без рішення парламенту відразу затримати суддю не змогли — через суддівський імунітет. Згодом Чаус перестав з’являтися на допити в НАБУ, його оголосили в розшук.

6 вересня того ж року Верховна Рада зняла недоторканність з Чауса, а Солом’янський райсуд Києва дозволив його затримати. Інтерпол оголосив Чауса в розшук в листопаді 2016 року, а через кілька місяців — 1 березня 2017 року — суддю затримали в Кишиневі.

3 квітня 2021 року зі слів адвоката стало відомо, що в Молдові в Кишиневі викрали Миколу Чауса.

Президент Молдови Майя Санду доручила провести розслідування цієї справи. Голова МВС Молдови Павел Войку заявив, що Чауса викрали іноземці, які вже перетнули кордон з Україною.



8 травня стало відомо, що Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактами викрадення екссудді Миколи Чауса і незаконного переправлення його через державний кордон.

17 травня цього року в Telegram-каналі з’явилося відеозвернення Чауса про можливе викрадення якого повідомлялося з початку квітня. Він заперечив, що його викрали в 2021 році.

30 липня його виявили на Вінниччині. Спочатку його затримала СБУ, але згодом — у “Феофанії” — його затримало НАБУ. Після цього Чаусу обрали запобіжний захід у межах справи про отримання хабара в 150 тис. доларів. Чаус зберігав гроші в банках, захованих на городі.