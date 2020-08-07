Дело "Бориспольского экспресса": ВАКС продлил обязанности одному из подозреваемых
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Высший антикоррупционный суд продлил процессуальные обязанности, возложенные на конечного бенефициарного собственника, бывшего владельца ООО "Витесс", который является подозреваемым по делу о злоупотреблениях при введении э-билетов на "Бориспольский экспресс". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.
"Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство прокурора САП и продолжил процессуальные обязанности, определенные после внесения залога, подозреваемому по делу "Бориспольский экспресс", а именно - конечному бенефициарному собственнику, бывшему владельцу ООО "Витесс" (на день заключения договора являлся конечным бенефициаром). Также является владельцем копманий "Тикетс тревел нетворк гмбх" (Австрия), Компании "Сейбр Юкрейн Лимитед" (Соединенное королевство), ООО "Контент тревел нетворк", ООО "Сейбр Украина", ООО "Тикетс ресерч энд девелопмент", и ряда других субъектов хозяйствования", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что действие обязанностей продлено до 6 октября 2020 года.
Напомним, правоохранителями сообщено о подозрении в причастности к злоупотреблениям при введении э-билетов на "Бориспольский экспресс" четырем лицам, среди которых директор филиала Главного информационно-вычислительного центра АО "Укрзализныци" Александр Войтко.