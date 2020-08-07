Дело "Бориспольского экспресса": ВАКС продлил обязанности одному из подозреваемых

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 83283 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 101959 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 126789 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107405 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127399 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101276 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102102 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104050 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101958 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
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4 марта, 07:12 • 101508 просмотра

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Дело "Бориспольского экспресса": ВАКС продлил обязанности одному из подозреваемых

Дело "Бориспольского экспресса": ВАКС продлил обязанности одному из подозреваемых

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 августа. УНН. Высший антикоррупционный суд продлил процессуальные обязанности, возложенные на конечного бенефициарного собственника, бывшего владельца ООО "Витесс", который является подозреваемым по делу о злоупотреблениях при введении э-билетов на "Бориспольский экспресс". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.

"Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство прокурора САП и продолжил процессуальные обязанности, определенные после внесения залога, подозреваемому по делу "Бориспольский экспресс", а именно - конечному бенефициарному собственнику, бывшему владельцу ООО "Витесс" (на день заключения договора являлся конечным бенефициаром). Также является владельцем копманий "Тикетс тревел нетворк гмбх" (Австрия), Компании "Сейбр Юкрейн Лимитед" (Соединенное королевство), ООО "Контент тревел нетворк", ООО "Сейбр Украина", ООО "Тикетс ресерч энд девелопмент", и ряда других субъектов хозяйствования", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что действие обязанностей продлено до 6 октября 2020 года.

Напомним, правоохранителями сообщено о подозрении в причастности к злоупотреблениям при введении э-билетов на "Бориспольский экспресс" четырем лицам, среди которых директор филиала Главного информационно-вычислительного центра АО "Укрзализныци" Александр Войтко.

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