Справа "Бориспільського експресу": ВАКС продовжив обов'язки одному з підозрюваних

"Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання прокурора САП та продовжив процесуальні обов'язки, визначені після внесення застави, підозрюваному у справі "Бориспільський експрес", а саме – кінцевому бенефіціарному власнику, колишньому власнику ТОВ "Вітес" (на день укладання договору являвся кінцевим бенефіціаром). Також є власником копманій "Тікетс тревел нетворк гмбх" (Австрія), Компанії "Сейбр Юкрейн Лімітед" (Сполучене королівство), ТОВ "Контент тревел нетворк", ТОВ "Сейбр Україна", ТОВ "Тікетс ресерч енд девелопмент", та ряду інших суб'єктів господарювання", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що дію обов'язків продовжено до 6 жовтня 2020 року.

Нагадаємо, правоохоронцями повідомлено про підозру у причетності до зловживань під час запровадження е-квитків на “Бориспільський експрес” чотирьом особам, серед яких директор філії Головного інформаційно-обчислювального центру АТ “Укрзалізниці” Олександр Войтко.