Сработала ПВО: враг пытался поразить объекты критической инфраструктуры в Одесской области во время обстрела

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"Благодаря своевременному и эффективному реагированию сил противовоздушной обороны, ракеты не попали в запланированные врагом объекты. Ситуация находится под контролем Вооруженных Сил Украины. Обстоятельства произошедшего уточняются", - говорится в сообщении.

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1 апреля 2022 года войска рф выпустили три ракеты по населенному пункту в Одесском районе. Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Максим Марченко. Выстрелы осуществили с территории оккупированного Крыма из ракетного комплекса "Искандер". Уже известно о людях, которые получили ранения.