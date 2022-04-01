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Сработала ПВО: враг пытался поразить объекты критической инфраструктуры в Одесской области во время обстрела

Киев • УНН

 • 206834 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Во время ракетного обстрела Одесской области враг коварно пытался поразить объекты критической инфраструктуры, поражение которых может нести опасность гражданскому населению. Об этом говорится в сообщении Оперативного командования "Юг", передает УНН.

Сработала ПВО: враг пытался поразить объекты критической инфраструктуры в Одесской области во время обстрела

Цитата

"Благодаря своевременному и эффективному реагированию сил противовоздушной обороны, ракеты не попали в запланированные врагом объекты. Ситуация находится под контролем Вооруженных Сил Украины. Обстоятельства произошедшего уточняются", - говорится в сообщении.

Добавим

1 апреля 2022 года войска рф выпустили три ракеты по населенному пункту в Одесском районе. Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Максим Марченко. Выстрелы осуществили с территории оккупированного Крыма из ракетного комплекса "Искандер". Уже известно о людях, которые получили ранения.

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