Спрацювала ППО: ворог намагався вразити об'єкти критичної інфраструктури на Одещині під час обстрілу
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Під час ракетного обстрілу Одеської області ворог підступно намагався вразити об’єкти критичної інфраструктури, ураження яких може нести небезпеку цивільному населенню. Про це йдеться в повідомленні Оперативного командування "Південь", передає УНН.
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"Завдяки вчасному та ефективному реагуванню сил протиповітряної оборони, ракети не влучили в заплановані ворогом об’єкти. Ситуація знаходиться під контролем Збройних Сил України. Обставини події уточнюються", - йдеться в повідомленні.
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1 квітня 2022 року війська рф випустили три ракети по населеному пункту в Одеському районі. Про це повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко. Постріли здійснили з території окупованого Криму з ракетного комплексу "Іскандер". Вже відомо про людей, які отримали поранення.