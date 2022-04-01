Окупанти випустили три ракети по населеному пункту в Одеському районі, є постраждалі – голова ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Російські окупанти випустили три ракети з ракетного комплексу "Іскандер" по населеному пункту в Одеському районі з окупованого Криму. Є постраждалі. Про це повідомив голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Марченко у своєму Telegram, передає УНН.
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"Щойно противник здійснив удар трьома ракетами по населеному пункту в Одеському районі з ракетного комплексу «Іскандер» з Криму. Є постраждалі", - розповів Марченко.
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