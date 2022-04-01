Окупанти випустили три ракети по населеному пункту в Одеському районі, є постраждалі – голова ОДА

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"Щойно противник здійснив удар трьома ракетами по населеному пункту в Одеському районі з ракетного комплексу «Іскандер» з Криму. Є постраждалі", - розповів Марченко.

Нагадаємо

Війська ЗСУ частково знищили під Миколаєвом та Маріуполем особовий склад підрозділів морської піхоти рф, яких готували для штурму Одеси.