Морпіхів рф, які мали намір висадитися в Одесі, частково знищено під Миколаєвом та Маріуполем - Одеська ОВА

«Частково особовий склад, який мав десантуватися на узбережжі Одеси, знищено та гниє під Миколаєвом та Маріуполем. А залишки підуть на корми чорноморським бичкам», – зазначив Братчук.

Біля берегів Одеської області фіксується активність кораблів РФ. Здійснюються обстріли Одеського регіону з моря та повітря. 21 березня о 7 ранку було здійснено черговий обстріл узбережжя. Внаслідок цього снарядами було пошкоджено кілька житлових будинків в обласному центрі на березі моря.