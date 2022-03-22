Морпіхів рф, які мали намір висадитися в Одесі, частково знищено під Миколаєвом та Маріуполем - Одеська ОВА
Київ • УНН
ОДЕСА. 22 березня. УНН. Війська ЗСУ частково знищили під Миколаєвом та Маріуполем особовий склад підрозділів морської піхоти рф, яких готували для штурму Одеси. Про це 22 березня повідомив на своїй Facebook-сторінці спікер оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, передає УНН.
«Частково особовий склад, який мав десантуватися на узбережжі Одеси, знищено та гниє під Миколаєвом та Маріуполем. А залишки підуть на корми чорноморським бичкам», – зазначив Братчук.
Біля берегів Одеської області фіксується активність кораблів РФ. Здійснюються обстріли Одеського регіону з моря та повітря. 21 березня о 7 ранку було здійснено черговий обстріл узбережжя. Внаслідок цього снарядами було пошкоджено кілька житлових будинків в обласному центрі на березі моря.