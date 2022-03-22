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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 46697 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 94897 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 131649 перегляди

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1 квітня, 10:23 • 179226 перегляди

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1 квітня, 10:07 • 175334 перегляди

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1 квітня, 09:22 • 151032 перегляди

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Морпіхів рф, які мали намір висадитися в Одесі, частково знищено під Миколаєвом та Маріуполем - Одеська ОВА

Морпіхів рф, які мали намір висадитися в Одесі, частково знищено під Миколаєвом та Маріуполем - Одеська ОВА

Київ • УНН

 • 357047 перегляди

ОДЕСА. 22 березня. УНН. Війська ЗСУ частково знищили під Миколаєвом та Маріуполем особовий склад підрозділів морської піхоти рф, яких готували для штурму Одеси. Про це 22 березня повідомив на своїй Facebook-сторінці спікер оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, передає УНН

«Частково особовий склад, який мав десантуватися на узбережжі Одеси, знищено та гниє під Миколаєвом та Маріуполем. А залишки підуть на корми чорноморським бичкам», – зазначив Братчук.

Біля берегів Одеської області фіксується активність кораблів РФ. Здійснюються обстріли Одеського регіону з моря та повітря. 21 березня о 7 ранку було здійснено черговий обстріл узбережжя. Внаслідок цього снарядами було пошкоджено кілька житлових будинків в обласному центрі на березі моря.

Українські Національні Новини

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