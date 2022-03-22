Морпехи рф, которые намеревались высадиться в Одессе, частично уничтожены под Николаевом и Мариуполем - Одесская ОВА

«Частично личный состав, который должен был десантироваться на побережье Одессы, уничтожен и гниет под Николаевом и Мариуполем. А остатки пойдут на корм черноморским бычкам», – отметил Братчук.

У берегов Одесской области фиксируется активность кораблей РФ. Производятся обстрелы Одесского региона с моря и воздуха. 21 марта в 7 утра был произведен очередной обстрел побережья. В результате снарядами были повреждены несколько жилых домов в областном центре на берегу моря.