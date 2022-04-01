Оккупанты выпустили три ракеты по населенному пункту в Одесском районе, есть пострадавшие - председатель ОГА

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"Только что противник осуществил удар тремя ракетами по населенному пункту в Одесском районе из ракетного комплекса "Искандер" из Крыма. Есть пострадавшие", - рассказал Марченко.

Напомним

Войска ВСУ частично уничтожили под Николаевом и Мариуполем личный состав подразделений морской пехоты рф, которых готовили для штурма Одессы.