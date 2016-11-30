Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 347 взрывов в Кадиевке

"В подконтрольном "ЛНР" г. Кадиевка (прежнее название - г. Стаханов, 50 км к западу от Луганска) в течение более 70 минут пополудни СММ слышала 347 взрывов на расстоянии 10 км на юго-запад", - говорится в сообщении.

Также в отчете указано, что большинство этих взрывов, по оценкам наблюдателей, были от ударов и выстрелов (в неустановленном соотношении) из артиллерийских систем.

Напомним, что 15 ноября СММ ОБСЕ сообщала о 94 взрывах реактивных систем залпового огня (РСЗО - ред.) в подконтрольном боевикам городе Кадиевка Луганской области.