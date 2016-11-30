Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 347 взрывов в Кадиевке
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Члены патруля ОБСЕ в подконтрольном "ЛНР" городе Кадиевка зафиксировали 347 взрывов, которые длились более 70 минут, большинство взрывов были от выстрелов артиллерийских систем. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, передает УНН.
"В подконтрольном "ЛНР" г. Кадиевка (прежнее название - г. Стаханов, 50 км к западу от Луганска) в течение более 70 минут пополудни СММ слышала 347 взрывов на расстоянии 10 км на юго-запад", - говорится в сообщении.
Также в отчете указано, что большинство этих взрывов, по оценкам наблюдателей, были от ударов и выстрелов (в неустановленном соотношении) из артиллерийских систем.
Напомним, что 15 ноября СММ ОБСЕ сообщала о 94 взрывах реактивных систем залпового огня (РСЗО - ред.) в подконтрольном боевикам городе Кадиевка Луганской области.