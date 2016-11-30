Спостерігачі ОБСЄ зафіксували 347 вибухів у Кадіївці

“У підконтрольному "ЛНР“ м. Кадіївка (колишня назва — м. Стаханов, 50 км на захід від Луганська) упродовж більше ніж 70 хвилин пополудні СММ чула 347 вибухів на відстані 10 км на південний захід”, — йдеться у повідомленні.

Також у звіті зазначено, що більшість цих вибухів, за оцінками спостерігачів, сталися від ударів і пострілів (у невстановленому співвідношенні) з артилерійських систем.

Нагадаємо, що 15 листопада СММ ОБСЄ повідомляла про 94 вибухи від реактивних систем залпового вогню (РСЗВ — ред.) у підконтрольному бойовикам місті Кадіївка Луганської області.