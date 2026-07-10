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Спорт — это политика: кремль использует решение МОК для пропаганды — ЦПД

Киев • УНН

 • 588 просмотра

Решение МОК передать право допуска российских атлетов федерациям кремль называет «большой победой». В ЦПД заявили, что возвращение флага РФ на соревнования во время войны недопустимо.

Спорт — это политика: кремль использует решение МОК для пропаганды — ЦПД

Решение Международного олимпийского комитета (МОК) отменить рекомендации по ограничениям для россиян кремль активно использует для пропаганды как на внутреннюю, так и на иностранную аудиторию. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что, согласно решению МОК, право допуска атлетов к соревнованиям и выступлениям под государственной символикой рф передается на усмотрение отдельных международных федераций.

Для государства-агрессора это может стать возможностью для восстановления политических позиций и усиления влияния в мире. Пропагандисты и официальные представители рф уже называют это "большой победой" россии и используют этот шаг для внутренней пропаганды о "неэффективности санкций" и "прорыве изоляции"

- указывают в ЦПД.

Там подчеркивают, что для россии спорт никогда не был вне политики, "он всегда был инструментом "мягкой силы" для оправдания действий кремля и обеления имиджа государства-агрессора".

"Возвращение российского флага и гимна на мировые соревнования во времена, когда оккупационные войска продолжают вести жестокую войну против Украины, является недопустимым. Государственные символы рф, под которыми ежедневно убивают украинцев, не могут быть частью международного спортивного движения", - подчеркивают в ЦПД.

Напомним

Международный олимпийский комитет временно отменил ограничения в отношении Олимпийского комитета россии, которые были введены после того, как ОКР включил в свой состав олимпийские комитеты на оккупированных территориях Украины.

"Тревожный сигнал" - Украина призвала МОК пересмотреть решение об отмене ограничений для Олимпийского комитета рф07.07.26, 22:39 • 3870 просмотров

Вадим Хлюдзинский

СпортПолитика